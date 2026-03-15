Десятки тысяч венгров вышли на «Марш мира» в Будапеште против Украины

В венгерском Будапеште проходит «Марш мира». На нем десятки тыс. людей вышли под лозунгом «хватит кормить Украину» перед выборами в парламент, сообщает SHOT .

Местные жители поддерживают политику властей Венгрии. Те отказываются оказывать военную поддержку Украине.

На антивоенном митинге перед людьми выступал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что Брюссель хочет втянуть ЕС в боевые действия и отправить на Украину жителей экономического блока.

Сийярто отметил, что, пока Виктор Орбан премьер Венгрии, Киев не станет частью ЕС.

На опубликованных видео десятки тысяч венгров стоят на антивоенном митинге. В руках многие из них держат национальные флаги. Основные улицы города забиты митингующими.

Выборы в парламент Венгрии пройдут 12 апреля. За пост премьера будут сражаться Виктор Орбан, Петер Мадьяр и Ласло Тороцкаи.

