Десятки тысяч венгров вышли на «Марш мира» в Будапеште против Украины
Фото - © Telegram-канал SHOT
В венгерском Будапеште проходит «Марш мира». На нем десятки тыс. людей вышли под лозунгом «хватит кормить Украину» перед выборами в парламент, сообщает SHOT.
Местные жители поддерживают политику властей Венгрии. Те отказываются оказывать военную поддержку Украине.
На антивоенном митинге перед людьми выступал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что Брюссель хочет втянуть ЕС в боевые действия и отправить на Украину жителей экономического блока.
Сийярто отметил, что, пока Виктор Орбан премьер Венгрии, Киев не станет частью ЕС.
На опубликованных видео десятки тысяч венгров стоят на антивоенном митинге. В руках многие из них держат национальные флаги. Основные улицы города забиты митингующими.
Выборы в парламент Венгрии пройдут 12 апреля. За пост премьера будут сражаться Виктор Орбан, Петер Мадьяр и Ласло Тороцкаи.
