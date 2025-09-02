Депутат заподозрил Шамана в «неуважении» к России из-за подарка Мизулиной

сегодня в 17:41

Милонов заподозрил Шамана в «неуважении» к россиянам из-за подарка Мизулиной

Подарок певца Ярослава Дронова (Shaman) своей возлюбленной и главе «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной в виде политической партии может восприниматься как «неуважение к конституционному устройству всей страны» и ее жителям. Такое заявление сделал зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает «Подъем» .

Накануне Дронов подарил Мизулиной партию «Мы» по случаю дня рождения главы ЛБИ. Артист говорил, что «Катю сложно чем-то удивить», но считал, что у него получится обрадовать любимую. Дронов привез Мизулину в лес, где подарил ей логотип новой партии.

Депутат Милонов отметил, что ему странно видеть такие «романтические презенты».

«Подарок в виде политической партии — это, наверное, неуважение к конституционному устройству всей страны, к людям, которые искренне хотят заниматься улучшением нашей жизни», — считает законодатель.

Милонов посоветовал Дронову и Мизулиной стать сторонниками «Единой России» и потрудиться «в одной из первичек» ведущей политсилы страны, если они хотят заняться политикой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил сомнения, что у Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной получится зарегистрировать партию «Мы».