Депутат заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Европа готовится к масштабному конфликту с Россией, сообщает NEWS.ru .

Журавлев так оценил слова голландского генерала Николь де Вольфа о развертывании лагеря для российских военнопленных на 2 тыс. человек.

«В Европе всерьез готовятся к глобальной войне с Россией. Предусмотрена уже не только переброска значительных армейских сил, включая танковые колонны, на восточный фронт, но и строительство концлагерей для российских военнопленных. Точно так же системно подходила к вопросу и нацистская Германия, за которую, к слову, воевала и дивизия СС „Нидерланды“. Замысел объединенной Европы и на этот раз вряд ли будет принципиально отличаться от гитлеровского — расчленить Россию, большую часть населения убить, остальных заставить работать на благо Рейха, используя полезные ископаемые оккупированных территорий. Именно поэтому нужно быть готовыми к новому европейскому нападению — бряцая оружием, они не шутят», — высказался Журавлев.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил, что публичные слова европейских военных указывают на серьезное планирование конфликта с Россией, а не только на пропаганду.

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