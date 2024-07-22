Депутат Верховной рады Дубинский потребовал провести выборы на Украине

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить в стране выборы президента.

«Обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины», — написал украинский политик в своем Telegram-канале.

Внефракционный депутат добавил, что проведение в стране президентских выборов позволит сохранить конституционный строй.

Срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истек 21 мая текущего года, однако он продолжает занимать пост главы государства. Киев объясняет это тем, что на данный момент Украина фактически находится в состоянии конфликта.

Ранее Дубинский предупредил киевские власти о последствиях действий ТЦК на Украине. Депутат отметил, что такие ситуации могут происходить системно.