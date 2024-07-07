Депутат Рады предупредил о последствиях действий ТЦК на Украине

Депутат Рады Александр Дубинский отметил, что он не одобряет нападение на сотрудников ТЦК в селе Ворохта. Там обустроили незаконный блокпост.

В своем Telegram-канале он отметил, что такие ситуации могут происходить системно.

«Не имея возможности защититься от произвола ТЦК в судах (нет ни одного приговора), люди все чаще прибегают к спорным действиям, которые по закону нельзя одобрять, но и нельзя осуждать с точки зрения морали», — добавил он.

По словам Дубинского, нужно что-то предпринимать, если жители села решат организованно перейти границу в пункте пропуска.

Ранее сообщалось, что жители села Ворохта в Ивано-Франковской области Украины заблокировали дорогу, ведущую в их населенный пункт.