Украинцы из Ворохты заблокировали дорогу, чтобы ТЦК не мобилизовал мужчин

Жители села Ворохта в Ивано-Франковской области Украины заблокировали дорогу, ведущую в их населенный пункт. По сообщениям местных СМИ, таким образом сельчане пытаются спастись от облав со стороны представителей территориальных центров комплектования (ТЦК — военкоматы на Украине), пишет aif.ru .

Ранее украинские военные комиссары начали активно мобилизовать мужское население страны для пополнения рядов ВСУ. Однако многие граждане, особенно в западных регионах, пытаются всеми способами избежать призыва.

Как отмечают СМИ, жители села Ворохта, которое ранее было популярным туристическим направлением, больше ценят свою жизнь, чем националистические лозунги. Они предпочитают блокировать дороги, а не идти воевать после короткой подготовки.

Западные издания также писали, что мотивация и уровень подготовки украинских мобилизованных оставляет желать лучшего. В соцсетях распространяются многочисленные ролики, на которых видно, как украинцы всеми возможными способами пытаются избежать призыва в ТЦК.