сегодня в 14:43

Депутат Шеремет призвал Туска «прикусить язык» после слов о России

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности ГД Михаил Шеремет призвал польского премьера Дональда Туска «прикусить язык» в своих высказываниях в отношении РФ, а также перестать нагнетать антироссийскую истерию. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Туск потребовал начать действовать в украинском конфликте. Так, премьер предложил профинансировать помощь Киеву за счет замороженных активов РФ и усилить воздушную охрану и границ Евросоюза.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — предупредил Шеремет.

Он уточнил, что Западная Европа, которая придерживается курса «лютой русофобской политики», взяв на себя все финобязательства «киевского нацистского режима», уже полностью себя дискредитировала и обескровила в военной-экономической сфере.

Парламентарий сравнил страны Западной Европы с глупым и самоуверенным астматиком, который пытается соревноваться с опытным атлетом на марафоне.