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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что логотип французского автоконцерна Renault следует приравнять к фашистской символике, если на Украине начнется производство беспилотников с его участием, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что компания Renault в ближайшем будущем собирается открыть производство беспилотников на территории этой страны. До конца года Украина и Франция планируют создать более 4 млн БПЛА.

«Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что данная мера станет своего рода блоком на работу французского автоконцерна на территории РФ.

Депутат Госдумы добавил, что руководство Renault знает о применении киевским режимом беспилотников для убийства мирных жителей и атак на гражданскую инфраструктуру.