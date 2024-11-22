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Депутат Шеремет: Пентагон нужно перекрасить в «цвет дурдома»

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что здание Пентагона следует перекрасить в желтый цвет по аналогии с психиатрическими лечебницами из-за позиции США по ядерным ударам, пишет РИА Новости .

Представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Соединенные Штаты допускают обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных врагов.

Шеремет отметил, что Пентагон после этого заявления обрел статус полноценного дурдома.

Ранее Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. Она носит оборонительный характер.