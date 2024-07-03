Депутат Шеремет: отказ Киева от предложения Орбана о перемирии был ожидаем

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что отказ властей Киева от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаем, поскольку решения на этот счет принимают в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, Орбан сейчас является миротворцем и стремиться принести мир на европейский континент. Шеремет добавил, что свой поездкой в Киев премьер-министр Венгрии только потерял время.

«Реакция киевского режима ожидаема. Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там», — добавил он.

Депутат ГД уточнил, что политики Киева только биороботы, исполняющие чужую волю.

2 июля премьер-министр Венгрии Орбан предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Он также выразил надежду на то, что его поездка в Киев послужит решению двусторонних проблем.