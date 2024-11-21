Депутат Шеремет назвал слова Зеленского по поводу Крыма поздним прозрением

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины военным путем поздним прозрением, пишет РИА Новости .

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России», — сказал он.

Также он призвал Киев навсегда забыть о Крыме, который ни силовым, ни дипломатическим путем никогда не вернется под контроль «чуждой Украины».

Ранее Зеленский заявил, что у Украины пока не имеется столько сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года. По его словам, Крым можно вернуть дипломатическим путем.

Зеленский добавил, что Киев продолжит бороться и без поддержки США, но может проиграть конфликт, если американские власти прекратят военное финансирование Украины.