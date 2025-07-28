Депутат Рады Дубинский заявил, что США ведут Зеленского к отстранению от власти

Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале, что США решительно настроены на отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти, сообщает RT .

«Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть», — отметил он.

Политический капитал Владимира Зеленского стремительно тает на фоне скандалов вокруг антиконституционных реформ и обвинений в нецелевом использовании западной помощи, отмечает немецкая Berliner Zeitung.

Украинский лидер, ещё недавно воспринимавшийся как харизматичный защитник демократии, теперь выглядит «политиком, отчаянно цепляющимся за власть».