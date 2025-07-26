сегодня в 04:05

Политический капитал Владимира Зеленского стремительно тает на фоне скандалов вокруг антиконституционных реформ и обвинений в нецелевом использовании западной помощи, отмечает немецкая Berliner Zeitung.

Украинский лидер, ещё недавно воспринимавшийся как харизматичный защитник демократии, теперь выглядит «политиком, отчаянно цепляющимся за власть».

«Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — констатирует немецкое издание.

Особую пикантность ситуации придают сообщения о массовом уничтожении документов, связанных с использованием многомиллиардной западной помощи.

На этом фоне заявление японского издания Shūkan Gendai о возможной отставке Зеленского по инициативе президента США Дональда Трампа выглядит все более реалистичным.