Shukan Gendai: встреча Трампа с Путиным и Си Цзиньпином изменит Украину

Японское издание Shukan Gendai со ссылкой на свои источники сообщает о возможной скорой отставке Владимира Зеленского по инициативе Вашингтона, сообщает RT .

Согласно публикации, президент США Дональд Трамп может добиться отстранения украинского президента и его ближайшего окружения уже к началу сентября.

Ключевым фактором называют возможную встречу лидеров США, России и Китая в рамках 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Если три президента соберутся вместе, украинский конфликт может получить неожиданное развитие», — отмечает издание.

Напряженность между Белым домом и Киевом обострилась после недавних заявлений Трампа о нецелевом использовании американской помощи.