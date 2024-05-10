Депутат Осадчук: счета уклонистов могут начать блокировать на Украине

Также на их имущество будет наложено взыскание. Парламентарий напомнил, что штрафы за подобные нарушения существовали и раньше, однако с новым законом их значительно повысили.

«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — пояснил депутат.

Закон, по его словам, должен обрести силу «где-то до конца мая».

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Сроки прежних истекают 14 мая.