Депутат Осадчук: счета уклонистов могут начать блокировать на Украине
Счета украинских уклонистов могут начать блокировать до конца мая, заявил депутат Рады Андрей Осадчук, пишет РИА Новости.
Также на их имущество будет наложено взыскание. Парламентарий напомнил, что штрафы за подобные нарушения существовали и раньше, однако с новым законом их значительно повысили.
«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — пояснил депутат.
Закон, по его словам, должен обрести силу «где-то до конца мая».
Ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Сроки прежних истекают 14 мая.