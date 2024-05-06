Зеленский вновь попросил продлить всеобщую мобилизацию и военное положение

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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. По сроку они истекают 14 мая, сообщает Life.ru со ссылкой на портал украинского парламента.

Глава государства предложил продлить действие военного положения с 05:30 (время совпадает с московским) 14 мая на 90 суток.

Теперь по законопроекту предстоит проголосовать украинским парламентариями.

Ранее Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому годными к несению военной службы признаются призывники с ВИЧ, а также с рядом психических и онкологических болезней.