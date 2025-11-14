Депутат Друцэ обвинил Пушкина в появлении геев* в Молдавии

Геи* появились в Бессарабии вместе с приездом русского писателя Александра Пушкина, заявил молдавский депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Михай Друцэ. Парламентарий поделился «историческими открытиями» во время парламентского обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры, сообщает «КП-Молдова» .

Друцэ с трибуны утверждал, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации* появились в Бессарабии, когда историческая область вошла в состав Российской Империи. В этом, как полагает молдавский депутат, также виновен Александр Пушкин.

«Видимо, это новый уровень научного подхода в политике», — сыронизировали журналисты, опубликовавшие кадры выступления Друцэ.

Ранее Россию обвинили в появлении диванных клопов во Франции. Такое заявление сделал глава французского Генштаба Фабьен Мандон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России