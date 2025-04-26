Депутат Дубинский заявил, что от Зеленского отвернулись все союзники

Украинский президент Владимир Зеленский остался один на мировом политическом поле, так как от него отвернулись союзники в лице Франции и Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, пишет RT .

По словам украинского депутата, Франция рекомендовала Киеву согласиться на потерю части территорий в пользу России, чтобы завершить конфликт, а Великобритания передумала отправлять на территорию Украины своих миротворцев.

«Как же мастера слова обернули в „перемогу“ то, что Владимира Александровича (Зеленского — ред.) все послали», — отметил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Украина непременно потерпит военное поражение после того, как США перестанут оказывать помощь. По его мнению, поражение — всего лишь вопрос времени.