Депутат Дубинский заявил, что от Зеленского отвернулись все союзники
Фото - © РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский остался один на мировом политическом поле, так как от него отвернулись союзники в лице Франции и Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, пишет RT.
По словам украинского депутата, Франция рекомендовала Киеву согласиться на потерю части территорий в пользу России, чтобы завершить конфликт, а Великобритания передумала отправлять на территорию Украины своих миротворцев.
«Как же мастера слова обернули в „перемогу“ то, что Владимира Александровича (Зеленского — ред.) все послали», — отметил Дубинский.
Ранее Дубинский заявил, что Украина непременно потерпит военное поражение после того, как США перестанут оказывать помощь. По его мнению, поражение — всего лишь вопрос времени.