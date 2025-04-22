Депутат Дубинский назвал военное поражение Украины вопросом времени

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что при сегодняшней ситуации на фронте без военной помощи США поражение Украины является лишь вопросом времени, сообщает РИА Новости .

«… в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени», — отметил он.

Ранее обозреватель Дэвид Игнейшес в статье для The Washington Post (WP) оценил план Белого дома, который разработан спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как считает автор, в документе нет гарантий безопасности для Украины. В этом случае Киев останется без «заслона» от Штатов, поэтому будет вынужден справляться с угрозами при помощи стран ЕС.