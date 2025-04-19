WP: Зеленскому будет сложно проглотить план США по урегулированию конфликта

Обозреватель Дэвид Игнейшес в статье для The Washington Post (WP) оценил план Белого дома, который разработан спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как считает автор, в документе нет гарантий безопасности для Украины. В этом случае Киев останется без «заслона» от Штатов, поэтому будет вынужден справляться с угрозами при помощи стран ЕС.

По мнению Игнейшеса, у Евросоюза нет достаточных ресурсов, чтобы обеспечить защиту Украины после подписания мира. Для таких действий организации потребуется военная и разведывательная помощь США. Иначе ЕС не сможет сдержать наступление ВС РФ.

Как уточнил обозреватель, в марте ВСУ выстояли, несмотря отсутствие американских разведанных в течение шести дней. Но если бы Штаты приостановили их передачу еще примерно на семь дней, то последствия для страны были бы катастрофическими.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнул, что ЕС следует понять, что Штаты не планируют безрезультатно тратить много времени на решение конфликта на Украине.