«Деньги выбивает»: Путин пошутил про Хинштейна

Путин со словами «тоже хочет все побольше» пошутил про назначение Хинштейна

Президент России Владимир Путин пошутил про назначение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в ходе совещания с главами муниципалитетов региона. Когда один из присутствующих сказал, что город Сумы должен перейти под контроль РФ, Путин заметил, что Хинштейн «тоже хочет все побольше», поэтому его и назначили на должность, сообщает РИА Новости .

Во время встречи с президентом, прошедшей 20 мая, глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что «Сумы должны быть наши». По его словам, в Курской области не могут жить «как на полуострове», и «нас должно быть побольше».

«Поэтому Александра Евсеевича (Хинштейна — ред.) и выбирали, он тоже так хочет все побольше», — пошутил Владимир Путин.

После этого Золоторев поблагодарил главу государства за назначение в регион «пробивного» губернатора. Путин отметил, что Хинштейн умеет «выбивать» деньги.

«Одно могу точно сказать — деньги выбивает», — добавил российский президент.

Ранее Александр Хинштейн предложил подрядчику курской школы с рухнувшим потолком продать почку «или сразу обе», чтобы найти деньги на ремонт учебного заведения.

