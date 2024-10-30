Делегация Украины устроила скандал на конференции Красного Креста

Украинская делегация устроила скандал на международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве (МФККиКП), вступив в спор политического характера, сообщает РИА Новости .

В среду постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в выступлении одной из делегаций на конференции был затронут вооруженный конфликт и выдвинуты обвинения в адрес одного из государств. Он не стал уточнять, о ком именно идет речь.

Источники РИА Новости утверждают, что оскандалилась именно украинская делегация. Она выдвинула обвинений в адрес России из-за продолжающегося конфликта.

В пресс-службе МФККиКП добавили, что участникам несколько раз напоминали о недопустимости политических заявлений любого рода. Некоторые материалы конференции придется удалить. В МФККиКП также не стали подтверждать, что имеется в виду выступление украинской делегации.

В пункте 4 статьи 11 Устава МФККиКП сказано, что участникам конференции нельзя вступать в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Россию. Украинский лидер обозвал его «некоторым функционером».