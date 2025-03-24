Делегация из США, среди которой супруга вице-президента, приедет в Гренландию

Американская делегация, среди которой супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша, приедет в Гренландию на фоне притязаний главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на остров. Об этом заявила вторая леди страны, сообщает РИА Новости .

Уша Вэнс съездит в исторические места Гренландии, узнает о наследии острова. Также она поучаствует в национальных гренландских гонках на санях с использованием упряжки.

Делегация приедет в четверг. Она пробудет в США с четверга по субботу. В мероприятии поучаствует и советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Майк Уолц.

Ранее уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сказал, что организует встречу партийных лидеров в ответ на очередное заявление президента США Дональда Трампа об аннексии острова.