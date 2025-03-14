Премьер Гренландии призвал решительно отвергнуть заявления Трампа про аннексию

Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление американского президента Дональда Трампа о планах аннексировать остров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"На этот раз мы должны решительно отвергнуть (слова - ред.) Трампа. Мы не должны продолжать терпеть неуважение", - заявил он.

Дональд Трамп заявил, что Гренландия станет частью США в целях обеспечения международной безопасности.

«Я считаю, это произойдет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, присоединится ли Гренландия к Америке в ближайшем будущем.

В настоящее время Гренландия является частью Дании, но если смотреть на вопрос с точки зрения международной безопасности, остров должен стать частью США.

Ранее Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».