Бывший офицер армии США Скотт Беннетт отреагировал на ожидающиеся поставки американских истребителей F-16 для Украины. По его мнению, все заявления о передаче Киеву «боевых соколов» являются блефом, сообщает RT .

Экс-военнослужащий полагает, что даже если Украина получит F-16, то управлять этими самолетами будут американцы, немцы или французы, но не сами украинцы. Сценарий привлечения иностранных пилотов на военные нужды Украины уже «будет означать войну», утверждает Беннетт.

«Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них (у ВСУ — ред.) пилотов для F-16», — сказал Бенннетт.

Ранее Скотт Беннетт заявлял, что Россия могла бы отправить свое оружие для армий Кубы, Венесуэлы, Йемена и Ирана.