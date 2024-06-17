Экс-офицер ВС США назвал страны, куда РФ может послать оружие

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт полагает, что Россия могла бы отправить свое оружие для Йемена и Ирана, сообщает RT . Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право отправки дальнобойных вооружений другим странам в ответ на передачу Украине западной военпомощи.

По словам Беннетта, на месте Путина он бы отправил оружие иранцам и йеменцам. С российским вооружением Йемен сможет «стереть с лица земли абсолютно все американские корабли», которые находятся в непосредственной близости к этой к стране, полагает эксперт.

«Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — добавил бывший офицер американских войск.

Россия также могла бы отправить системы противовоздушной обороны на вооружение армий Кубы и Венесуэлы, предложил офицер.