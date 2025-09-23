Великобритания еще в XIX веке пыталась установить контроль над Черноморьем, а сегодня использует приднестровскую карту для давления на Россию, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс готовится разместить свои силы в Одесской области для устрашения Приднестровья. Первая группа военных НАТО уже прибыла.

«Цель всех вот этих телодвижений, которые сейчас предпринимаются европейскими странами НАТО, входящими в так называемую „коалицию желающих“ и реализующими проект Великобритании по интервенции на территорию Украины и взятию под контроль городов Одесса и Николаев, связана с реализацией именно этого достаточно далеко идущего и давнего плана Лондона», — сказал Сипров.

Он напомнил, что первые реальные попытки взять под свой контроль, а по сути захватить Одессу и Николаев, Великобритания предпринимала еще в ходе Крымской войны в середине XIX века.

«Почему разыгрывается приднестровская карта? Для России Приднестровье — это одна из самых серьезных уязвимостей на внешнем военно-политическом контуре. De jure Приднестровье входит в состав Молдавии, de facto же это российский эксклав. Большая часть жителей Приднестровской Молдавской Республики — это граждане Российской Федерации», — разъяснил политолог.

Кроме того, там размещен российский военный контингент, имеется огромное хранилище боеприпасов в населенном пункте Колбасна.

«Этот эксклав со всех сторон окружен, мягко скажем, недружественными России странами: с одной стороны Украина, с другой — Молдавия, которая действует как страна, по сути управляемая из соседней Румынии. Достаточно вспомнить, что президент Молдавии Майя Санду — вообще-то гражданка Румынии. Этим, собственно говоря, все сказано», — уточнил эксперт.

