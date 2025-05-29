«Давайте меняться?»: Поклонская вспомнила о просьбе отдать ее Жириновскому

Бывшего прокурора Крыма и депутата Наталью Поклонскую в годы ее работы в Госдуме просили «отдать» основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. По ее словам, эту идею лично озвучивал тогдашний лидер либерал-демократов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью Поклонской для «Студии Аврора» .

Экс-прокурор Крыма отметила, что она проходила в нижнюю палату парламента по спискам «Единой России», однако не состояла в партии. Тогда Владимир Жириновский обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросил его «поменяться» депутатами, чтобы взять Поклонскую в ЛПДР.

«Жириновский как-то говорит <…>: „Вячеслав Викторович, давайте меняться? Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-то другого взамен, если там что-то не то“. Это было в форме шутки, но в каждой шутке есть доля шутки», — утверждает политик.

Ранее Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн.

