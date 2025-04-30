Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн
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Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила жителей России с языческим праздником Белтайн, который отмечают 1 мая. Считается, что с этого дня фактически начинается лето.
Поклонская назвала Белтайн старинным, сильным праздником. В нем, по ее словам, есть сила Матери Земли.
Экс-прокурор Крыма отметила, что в эту ночь «балом правит женщина».
Ранее Поклонская сказала, что женщине нужна власть ради восстановления справедливости.