Поклонская: власть нужна женщине для восстановления справедливости

Советник генпрокурора РФ, бывший депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на проповедь настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева о равенстве прав мужчины и женщины. Свое мнение она высказала в своем Telegram -канале.

Она нашла оскорбительными слова протоиерея о том, что женщина «всю жизнь была домоседка, домохозяйка», а со временем стала требовать равноправия и «во власть захотела лезть зачем-то». Советник генпрокурора РФ назвала эти высказывания ханжеством.

Она объяснила, зачем женщину нужна власть. «Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того, чтобы прокормить семью. А не „бумажки перекладывать“ теряя счастье семейного бытия», — написала Поклонская.

Ранее Поклонская завила, что одной из главных причин трагедии киевского Майдана стал обман.