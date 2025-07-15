Фестиваль современного искусства стартовал в Ленинском округе

Порядка 30 артистов и музыкантов, а также 40 художников представили свои работы в Ленинском городском округе на самом крупном в Подмосковье мероприятии в сфере современного искусства. Арт-паблик фестиваль «Заповедное» на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» продлится до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Само слово „Заповедное“ отсылает нас к чему-то очень дорогому и оберегаемому. Так же и мы относимся ко всем объектам нашего музейного комплекса. Галерея „Заповедное“ станет новым удивительным арт-пространством в регионе, и в отличие от многих других она будет находиться не в мегаполисе, а на исторической территории усадьбы. Символично, что последняя владелица имения — богатейшая женщина Российской Империи Зинаида Морозова-Рейнбот — создала здесь передовое, оснащенное по последнему слову техники хозяйство. Мы тоже постарались, чтобы фестиваль „Заповедное“ стал самым современным и прогрессивным», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Свои паблик-арт объекты специально для фестиваля создавали художники из разных городов России. Они были выбраны кураторами и экспертным советом в рамках открытого конкурса, победители которого получили гранты на производство своих объектов. Работы размещены на трёх площадках музея-заповедника: в историческом здании хозяйственного комплекса усадьбы Горки, построенном в 1909 году, в парковой зоне и в лесу.

Открытие фестиваля, которое состоялось 13 июля, посетили свыше 3 тысяч жителей и гостей Ленинского округа. Для них были подготовлены перформансы, театрализованное шествие, мастер-классы и многое другое.

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