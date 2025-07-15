Фермер из Клина вырастил более 6 тонн черной смородины

В районе деревни Третьяково округа Клин функционирует крестьянско-фермерское хозяйство, специализирующееся на выращивании черной смородины сорта «Селиченская 2». В хозяйстве культивируется около 250 тыс. кустов смородины, что позволяет собирать до 60-80 тонн урожая в благоприятный по погоде год. Однако, по прогнозам главы КФХ Василия Лянки, в условиях нынешнего дождливого и не слишком солнечного лета общий объем сбора составит немногим более 6 тонн, сообщает пресс-служба администрации округа.

Смородину в хозяйстве собирают специальными комбайнами Gardena. Здесь их два. Сейчас в поле в районе деревни Третьяково работает одна машина, так как объем урожая не такой значительный, как в прошлые годы. Собранную ягоду сразу с поля отправляют на переработку.

Часть смородины подвергается заморозке, так как многие потребители предпочитают этот способ хранения, при котором ягода долгое время сохраняет все свои полезные свойства и вкусовые качества. Другая часть перерабатывается с добавлением сахара, что позволяет получить продукт с определенными характеристиками, позволяющими храниться достаточно долго и без холодильников.

В связи с повышенным спросом на смородину, фермерское хозяйство приглашает всех желающих принять участие в самосборе урожая. Сбор проводится ежедневно с 9:00 до 21:00, в зависимости от погодных условий. В случае дождливой погоды сбор может быть отложен.

Самосбор ягоды осуществляется бесплатно, так как человек, приехавший на ферму, получит для сбора участок, до которого не добрался комбайн. А если посетитель фермы хочет без лишних усилий получить уже собранную и упакованную ягоду, предварительно отсортированную, это уже за плату.

Нутрициологи и специалисты по ЗОЖ однозначно скажут, что смородина — это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная ягода, богатая витаминами, железом и антиоксидантами. Ее плоды способствуют укреплению иммунитета, улучшению зрения, состояния кожи и сосудов. Листья смородины обладают натуральными успокаивающими свойствами.

Кстати, в календаре России есть специальный день смородины. Он отмечается 14 июля. В этот день принято угощаться смородиной и варить из нее варенье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.