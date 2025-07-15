Эксперт раскрыл, почему в РФ уменьшилось потребление алкоголя

Жители РФ, казалось бы, начали меньше пить, о чем говорит уменьшение розничных продаж алкоголя по итогам января-июня 2025 года. Однако доцент РАНХИГС и руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский считает, что это не так — падение показателей связано с увеличением акциз два раза за год, сообщает « Парламентская газета ».

2025 год стал рекордным по падению объемов покупки алкоголя россиянами, говорится в данных Росалкогольтабакрегулирования. Так, в июне 2023 года выпили более 107 млн декалитров, в январе-июне 2023 около 112 млн. Однако за тот же период 2025 года показатель оказался ниже — 97 млн декалитров. Таким образом объем потребления, согласно официальной статистике, упал на 12,9%.

Судя по данным, россияне начали пить меньше водки (потребление уменьшилось на 5%), коньяка (-10,5%) и игристых вин (-3,6%). Спад случился и в иных категориях. Снизилось объемы покупок ликерных и плодовых вин — на 12% и 71,5%. Лидером по падению объема продаж оказались «плодовые алкогольные напитки». Их начали покупать на 81,5% меньше.

Черниговский напомнил, что акцизы на алкоголь в РФ росли два раза за год — в мае 2024 и январе 2025 года. Из-за этого выросла минимальная розничная цена на водку с 299 до 349 рублей. Также увеличились пошлины на ввозимую продукцию. На фоне этого значительно упали объемы изготовления легальной алкогольной продукции.

Доцент считает, что потребление спиртного в РФ не снизилось, а осталось таким же, просто поменялась структура. Одни жители России начали употреблять пиво, сидр и медовуху, которые в отчете не учитываются. При этом остальные начали употреблять самогон или контрафакт.