В Нижегородской области курьер спас накопления пенсионерки от мошенников
В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, как местный курьер спас накопления пенсионерки от мошенников, сообщает ИА «Время Н».
Известно, что мужчина получил заказ на доставку посылки от некоего лица. На одной из улиц Совесткого района Нижнего Новгорода он забрал посылку у пожилой женщины и повез ее по указанному адресу в Кстово. На месте получения курьер связался с заказчиком, который попросил оставить посылку у подъезда, однако мужчина настоял на личном вручении.
После этого получатель перестал выходить на связь, что насторожило курьера. В связи с этим он решил проверить содержимое посылки и обнаружил там крупную сумму денег: около 100 тыс. рублей. После этого мужчина сразу же обратился в полицию и рассказал о произошедшем.
Благодаря бдительности курьера все средства были возвращены владелице. Женщина рассказала, что накануне ей позвонили на домашний телефон от лица дочери, которая якобы совершила ДТП. Более того, в разговор вмешался лжеследователь и с помощью психологических уловок уговорил испуганную пенсионерку собрать и передать деньги на помощь дочери.
Мошенники рассказали о том, что девушка была виновницей ДТП, в результате которого пострадал ребенок, поэтому требуется денежная компенсация. Женщина, испугавшись за дочь, собрала все свои сбережения, завернула их в одежду, положила в пакет и передала курьеру около своего подъезда.
На текущий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенника уже ищут правоохранительные органы.