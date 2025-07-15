В Нижегородской области курьер спас накопления пенсионерки от мошенников

Известно, что мужчина получил заказ на доставку посылки от некоего лица. На одной из улиц Совесткого района Нижнего Новгорода он забрал посылку у пожилой женщины и повез ее по указанному адресу в Кстово. На месте получения курьер связался с заказчиком, который попросил оставить посылку у подъезда, однако мужчина настоял на личном вручении.

После этого получатель перестал выходить на связь, что насторожило курьера. В связи с этим он решил проверить содержимое посылки и обнаружил там крупную сумму денег: около 100 тыс. рублей. После этого мужчина сразу же обратился в полицию и рассказал о произошедшем.

Благодаря бдительности курьера все средства были возвращены владелице. Женщина рассказала, что накануне ей позвонили на домашний телефон от лица дочери, которая якобы совершила ДТП. Более того, в разговор вмешался лжеследователь и с помощью психологических уловок уговорил испуганную пенсионерку собрать и передать деньги на помощь дочери.

Мошенники рассказали о том, что девушка была виновницей ДТП, в результате которого пострадал ребенок, поэтому требуется денежная компенсация. Женщина, испугавшись за дочь, собрала все свои сбережения, завернула их в одежду, положила в пакет и передала курьеру около своего подъезда.

На текущий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенника уже ищут правоохранительные органы.