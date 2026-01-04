Дания отвергла претензии США на Гренландию
Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрозы по поводу Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением, призвав президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает РИА Новости.
«Нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства», — подчеркнула Фредериксен.
Она также призвала Вашингтон прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и уважать волю народа Гренландии, который, по ее словам, «четко заявил, что не продается».
Ранее Трамп заявил о необходимости контроля над островом для «обороны» от России и Китая.
