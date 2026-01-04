Президент США вновь заявил о необходимости контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic вновь высказался о стратегической важности Гренландии для американской безопасности, сообщает РИА Новости .

«Безусловно, нам нужна Гренландия. Она нам нужна для обороны», — заявил он, пояснив, что остров, по его мнению, «окружен российскими и китайскими судами».

Ранее Трамп назначил Джеффа Лэндри специальным посланником США по Гренландии, что побудило датский МИД вызвать для объяснений американского посла. Трамп неоднократно заявлял о возможности аннексии острова, предлагал его купить и угрожал Дании торговыми ограничениями в случае отказа от территориальных уступок.

Власти Дании и самой Гренландии последовательно отвергают эти идеи, напоминая, что остров является автономной частью Датского королевства, а его оборона уже регулируется двусторонним договором 1951 года, согласно которому США обязались защищать Гренландию.

