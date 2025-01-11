Дания направила США письмо по поводу Гренландии

Дания хочет обсудить с США вопрос безопасности Гренландии без входа в Штаты

Датские официальные лица вступили в контакт с окружением новоизбранного президента США Дональда Трампа через личную переписку по вопросу Гренландии. Они хотят обсудить вопрос безопасности острова без его фактического присоединения к Штатам, сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Копенгаген продемонстрировал открытость к диалогу по двум ключевым аспектам: расширению оборонного потенциала острова и возможному увеличению числа американских военнослужащих на его территории. Такое предложение было направлено команде Трампа через серию конфиденциальных посланий, утверждают осведомленные источники.

Советники администрации США на этой неделе получают сообщения от датского правительства, которое стремится развеять опасения Трампа по вопросам безопасности, не затрагивая территориальную принадлежность Гренландии.

На этой неделе в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде избранный президент США заявил, что Гренландия должна стать частью Америки. Такое заявление вызвало тревогу у европейского дипломатического сообщества.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить к США Гренландию. По его мнению, американский лидер «нескучно» начинает свой новый президентский срок, который у него начнется после инаугурации 20 января 2025 года.