«Начинает нескучно»: Медведев оценил первые шаги Трампа перед вторым сроком

Избранный американский президент Дональд Трамп формирует собственную «космическую» повестку и одержал несколько виртуальных побед, еще не вступив официально в должность президента США. Он создает новую, трамповскую политическую географию, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, быстрых успехов в урегулировании конфликта на Украине Трампу вряд ли удастся достичь, борьба с мигрантами тоже не принесет политических побед, а экономика Штатов живет своей неспешной жизнью. Поэтому расчет Трампа понятен.

«Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные. И тем не менее», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил проекты Дональда Трампа по «приращению Америки» (намерения избранного президента присоединить Канаду и Гренландию), переименовать Мексиканский залив, бороться с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем с помощью своего соратника, миллиардера Илона Маска. Дмитрий Медведев также иронично предложил присоединить к США и Британию.

«Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости», — добавил зампред Совбеза РФ.

По мнению Дмитрия Медведева, неважно, что эти проекты не будут реализованы, а важно то, что последние дни пребывания на посту президента Джо Байдена пройдут по сценарию Дональда Трампа.