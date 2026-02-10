Daily Mail: Британия готовится к вероятному конфликту с Россией
Фото - © Евгений Ширинкин / Фотобанк Лори
Британия готовится к вероятному конфликту с Россией. Военные проходят подготовку на специализированном полигоне, где воссоздается обстановка, характерная для боевых действий на Украине, сообщает британское издание Daily Mail.
«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — говорится в публикации.
Перед военными была поставлена задача уничтожить вражеские силы, укрывшиеся на территории объекта, который оформлен как разрушенный город.
По словам командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена, война с Россией — это война солдат против солдат. Городская среда чрезвычайно запутанна, поэтому способна создать большие проблемы.
Ранее стало известно, что НАТО угрожает России потерей Калининграда в случае войны. До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что угрозы НАТО для Калининградской области могут спровоцировать невиданную эскалацию.
