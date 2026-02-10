сегодня в 18:08

Daily Mail: Британия готовится к вероятному конфликту с Россией

Британия готовится к вероятному конфликту с Россией. Военные проходят подготовку на специализированном полигоне, где воссоздается обстановка, характерная для боевых действий на Украине, сообщает британское издание Daily Mail .

«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — говорится в публикации.

Перед военными была поставлена задача уничтожить вражеские силы, укрывшиеся на территории объекта, который оформлен как разрушенный город.

По словам командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена, война с Россией — это война солдат против солдат. Городская среда чрезвычайно запутанна, поэтому способна создать большие проблемы.

Ранее стало известно, что НАТО угрожает России потерей Калининграда в случае войны. До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что угрозы НАТО для Калининградской области могут спровоцировать невиданную эскалацию.

