НАТО угрожает России потерей Калининграда в случае войны

Россия может утратить Калининградскую область, если начнется вооруженное противостояние с НАТО. Для РФ удержание региона оказалось бы проблемой, и Североатлантическому альянсу необходимо четко заявить, что в этой ситуации она может утратить территорию, заявил контр-адмирал, глава штаба обороны Литвы Гедрюс Пременцкас. Об этом сообщает Life.ru .

В разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) он указал на то, что в случае конфликта НАТО и России Литва сможет сама сдерживать ВС РФ. По его мнению, вооруженные силы европейского государства, в которых состоит 17 тыс. человек в мирное время, а 58 тыс. будет в случае мобилизации, якобы смогут противодействовать войскам России.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что угрозы НАТО для Калининградской области могут спровоцировать невиданную эскалацию. В таком случае может произойти даже крупномасштабный вооруженный конфликт.

Глава России добавил, что такие действия возымеют серьезные последствия. НАТО нужно понимать, что подобные шаги могут спровоцировать развитие конфликта до масштабов, которые на Западе не видели за весь период спецоперации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.