CNN: Трамп быстро уехал после церемонии похорон папы римского Франциска
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Американский президент Дональд Трамп вместе с женой Меланьей быстро уехали после похорон папы римского Франциска. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.
После похоронной мессы Дональд и Меланья Трамп сразу покинули Ватикан.
Они сели на борт Air Force One и улетели.
Ранее в Белом доме назвали продуктивным диалог Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Подробности пообещали сообщить позже.