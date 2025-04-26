CNN: Трамп быстро уехал после церемонии похорон папы римского Франциска

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Американский президент Дональд Трамп вместе с женой Меланьей быстро уехали после похорон папы римского Франциска. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

После похоронной мессы Дональд и Меланья Трамп сразу покинули Ватикан.

Они сели на борт Air Force One и улетели.

Ранее в Белом доме назвали продуктивным диалог Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Подробности пообещали сообщить позже.