CNN: переговоры лидеров РФ и США не состоятся на следующей неделе
По данным CNN со ссылкой на источник в администрации США, запланированные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не пройдут в ранее обсуждавшиеся сроки, сообщает ТАСС.
Основные причины изменения срока — организационные сложности, необходимость дополнительной подготовки и продолжающиеся консультации сторон
Окончательные даты саммита пока не определены.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтверждала готовность Трампа к переговорам, подчеркивая важность тщательной подготовки такого события.