CNN: переговоры лидеров РФ и США не состоятся на следующей неделе

Политика

По данным CNN со ссылкой на источник в администрации США, запланированные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не пройдут в ранее обсуждавшиеся сроки, сообщает ТАСС.

Основные причины изменения срока — организационные сложности, необходимость дополнительной подготовки и продолжающиеся консультации сторон

Окончательные даты саммита пока не определены.

Ранее пресс-секретарь Белого дома  Каролин Левитт  подтверждала готовность Трампа к переговорам, подчеркивая важность тщательной подготовки такого события.