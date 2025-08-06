CNN: переговоры лидеров РФ и США не состоятся на следующей неделе

По данным CNN со ссылкой на источник в администрации США, запланированные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не пройдут в ранее обсуждавшиеся сроки, сообщает ТАСС.