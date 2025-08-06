сегодня в 23:10

Белый дом подтвердил готовность Трампа к переговорам с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация Трампа рассмотрит возможность организации трехсторонних переговоров с участием российского и украинского лидеров, сообщает РИА Новости .

«Президент Трамп последовательно выступает за мирное урегулирование и открыт к конструктивному диалогу со всеми сторонами конфликта», — подчеркнула Левитт.

Решение о дате и месте возможного саммита пока не принято.

Встреча президентов РФ и США вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.