CNN: Нетаньяху одобрил возможное прекращение огня с движением «Хезболла»

сегодня в 16:43

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с организацией «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телеканала CNN.

Израиль собирается вписать в соглашение некоторые оговорки. Такое предложение будет отправлено правительству Ливана.

Некоторые моменты договоренностей еще будут обсуждаться между Израилем и «Хезболлой». Из-за этого сроки подписания соглашения могут затянуться.

Израиль с 1 октября ведет боевые действия с «Хезболлой» на территории Ливана. ЦАХАЛ наносит ракетные и бомбовые удары по соседнему государству.

23 ноября Израиль нанес удар по Бейруту. ЦАХАЛ планировал уничтожить главу службы внешней безопасности «Хезболлы» Талляля Хамие. Дальнейшая его судьба неизвестна.