ЦАХАЛ ударил по Бейруту для ликвидации главы спецслужбы «Хезболлы»
Al Hadath: удар ЦАХАЛ по Бейруту был направлен на главу спецслужбы «Хезболлы»
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Самолеты ВВС Израиля атаковали центр Бейрута, чтобы ликвидировать руководителя службы внешней безопасности ливанской военизированной шиитской организации «Хезболла» Талляля Хамие, сообщает ТАСС.
Об этом написал телеканал Al Hadath. При этом не было сказано, погиб Хамие при авианалете или нет.
Израильские военные ударили в районе Эль-Боста эль-Фаука. Там полностью разрушен восьмиэтажный дом, еще были повреждены пять соседних зданий.
Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве республики ранее заявил, что при атаке погибли четыре человека, ранены 33.