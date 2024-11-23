ЦАХАЛ ударил по Бейруту для ликвидации главы спецслужбы «Хезболлы»

сегодня в 10:18

Al Hadath: удар ЦАХАЛ по Бейруту был направлен на главу спецслужбы «Хезболлы»

Об этом написал телеканал Al Hadath. При этом не было сказано, погиб Хамие при авианалете или нет.

Израильские военные ударили в районе Эль-Боста эль-Фаука. Там полностью разрушен восьмиэтажный дом, еще были повреждены пять соседних зданий.

Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве республики ранее заявил, что при атаке погибли четыре человека, ранены 33.