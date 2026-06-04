В Кашире в 2026 году комплексно благоустроят 9 дворовых территорий
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира
Работы проведут в рамках муниципальной программы — там, где жители больше всего ждут обновления. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа благоустройства дворов в округе набирает обороты. В 2024 году привели в порядок 3 двора, в 2025-м — уже 6. В этом году список вырос до 9 адресов.
Контракты заключены. Как только позволит погода, подрядчик приступит к ремонту асфальтового покрытия, бордюров и парковок.
Адреса дворов, которые приведут в порядок в 2026 году:
- г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 4;
- мкр. Ожерелье, ул. Клубная, д. 1, 2, 3, 5, 9;
- г. Кашира, ул. Свободы, д. 24;
- д. Топканово, ул. Клубная, д. 20, 21;
- п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 1, 2, 4;
- д. Корыстово, ул. Центральная, д. 36, 38;
- п. Богатищево, ул. Новая, д. 2, 3;
- д. Терново-2, ул. Дачная, д. 8, 10, 12;
- г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 37.
Что именно сделают?
- отремонтируют входные группы;
- заменят и отремонтируют асфальтовое покрытие проездов и парковок;
- установят новые бордюры;
- выполнят понижение бордюрного камня (для удобства маломобильных групп).
Как выбирали адреса?
Перечень сформирован с учетом технического состояния дворов и обращений жителей. В порядок приведут целые придомовые территории.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.