сегодня в 14:33

В Кашире в 2026 году комплексно благоустроят 9 дворовых территорий

Работы проведут в рамках муниципальной программы — там, где жители больше всего ждут обновления. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа благоустройства дворов в округе набирает обороты. В 2024 году привели в порядок 3 двора, в 2025-м — уже 6. В этом году список вырос до 9 адресов.

Контракты заключены. Как только позволит погода, подрядчик приступит к ремонту асфальтового покрытия, бордюров и парковок.

Адреса дворов, которые приведут в порядок в 2026 году:

г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 4;

мкр. Ожерелье, ул. Клубная, д. 1, 2, 3, 5, 9;

г. Кашира, ул. Свободы, д. 24;

д. Топканово, ул. Клубная, д. 20, 21;

п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 1, 2, 4;

д. Корыстово, ул. Центральная, д. 36, 38;

п. Богатищево, ул. Новая, д. 2, 3;

д. Терново-2, ул. Дачная, д. 8, 10, 12;

г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 37.

Что именно сделают?

отремонтируют входные группы;

заменят и отремонтируют асфальтовое покрытие проездов и парковок;

установят новые бордюры;

выполнят понижение бордюрного камня (для удобства маломобильных групп).

Как выбирали адреса?

Перечень сформирован с учетом технического состояния дворов и обращений жителей. В порядок приведут целые придомовые территории.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.