Жена Малиновского обвинила супругу Сафонова в обмане с флагом

Супруга украинского футболиста «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана раскритиковала жену вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова из-за появления с российским флагом на поле после финала Лиги чемпионов, сообщает «Царьград» .

Конфликт возник после победы ПСЖ в финале турнира. По данным издания, Марина Кондратюк вышла на поле после финального свистка, обернувшись в российский триколор, который, как утверждается, был сделан из французского флага.

Этот эпизод вызвал резкую реакцию Роксаны Малиновской. В соцсетях она поставила под сомнение возможность пронести российский флаг на стадион.

«Потому что российский флаг запрещен правилами! Не надо придумывать, что кто-то что-то забыл. Его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?» — написала Роксана.

Финальный матч Лиги чемпионов завершился победой парижского клуба над «Арсеналом» в серии пенальти — 4:3. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.

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