Воробьев: в ОЭЗ «Большой Серпухов» возведут технопарк для предприятий к 2030 г

К 2030 году в ОЭЗ «Большой Серпухов» возведут технопарк для высокотехнологичных производств. Такое соглашение во время Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с председателем совета директоров АО «Большой Серпухов» Екатериной Кузьминой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Московской области находится наибольшее число особых экономических зон в РФ. Суммарно их шесть, отметил Воробьев.

ОЭЗ развиваются: каждый седьмой участник отечественных особых экономических зон находится в Подмосковье, подчеркнул губернатор.

У подобных площадок есть ряд плюсов для резидентов. Среди них — возможность экономить до 30% от первоначальных инвестиций. Предоставляются налоговые и таможенные льготы. Выдаются сниженные ставки на землю, электричество и аренду, добавил Воробьев.

«Мы продолжаем расширять производственную инфраструктуру с учетом потребностей будущих резидентов: в ОЭЗ «Большой Серпухов» к 2030 году появится технопарк площадью 27,5 тыс. кв. метров – с лабораториями, производственными и складскими помещениями. Здесь будет все необходимое для работы высокотехнологичных предприятий. Объем инвестиций в проект – 3,5 млрд рублей. Важно, что технопарк обеспечит рабочими местами порядка 400 человек», — рассказал губернатор.

Закончить строительство собираются в четвертом квартале 2029 года. Ввести объект планируют в 2030 году.

В технопарке будут работать малые и средние предприятия. Также там смогут разместиться научные организации, научно-исследовательские центры, проектно-конструкторские бюро, бизнес-инкубаторы и иные учреждения. По мере того, как ОЭЗ будут заполнять резиденты, может быть рассмотрен вопрос о расширении.

Кузьмина отметила, что технопарк будет одной из основных площадок для развития резидентов ОЭЗ «Большой Серпухов». Фирмы обретут возможности для испытаний, разработки и масштабирования высокотехнологичных проектов.

«Для Серпухова это способ усилить связь между производством, научными организациями и технологическим бизнесом», — заключила она.

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