CNN: глава РФПИ Дмитриев прибыл в Вашингтон на переговоры с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже мог прибыть в Вашингтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в среду он должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом «для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине».

Телеканал CNN передавал, что США также якобы временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он мог встретиться с Уиткоффом. Ожидалось, что переговоры двух президентских спецпредставителей могут пройти уже на этой неделе.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев участвовал в российско-американских переговорах в Эр-Рияде и является спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.