Что будет делать Джо?: Байден заговорил о себе в третьем лице

«Что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу», — сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в штате Висконсин.

Байден тем не менее признал, что плохо выглядел в полемике с экс-президентом США Дональдом Трампом во время дебатов.

В прямом эфире CNN Байден несколько раз оговаривался, медлил с реакцией, и крайне неудачно закончил свое выступление.